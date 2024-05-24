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قذائف إسرائيلية تطال راشيا الفخار وكفرحمام.. إليكم آخر المستجدات من الجنوب

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أفادت مندوبة "لبنان24" بسقوط قذائف إسرائيلية في أطراف بلدتي كفرحمام و راشيا الفخار، صباح اليوم الجمعة، مع استمرار إسرائيل بسلسلة اعتداءاتها على قرى الجنوب.
وفي وقت سابق من اليوم، اطلق العدو صباح اليوم، صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي، وصل صداها الى صور.
كما وتعرّضت أطراف بلدتي علما الشعب ورامية إلى قصف بالمدفعية الإسرائيلية الثقيلة.
وحلّق الطيران الحربي بعد منتصف الليل فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
كذلك، حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وأطلق القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

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