في عيد التحرير... البيسري يتحدث عن "جلجلة الجنوب"!

صدر عن مكتب شؤون الإعلام لمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، بيان جاء فيه: "بمناسبة العيد الرابع والعشرين للمقاومة والتحرير ، وجه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الى عسكريي المديرية العامة للأمن العام النشرة التوجيهية التالية: أيها العسكريون، في مثل هذا اليوم منذ أربعة وعشرين عاماً، استطاع لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، تحقيق إنتصار تاريخي على الجيش الإسرائيلي، فأخرجه من معظم الأراضي اللبنانية من دون قيد او شرط، وهزم أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، متسلحاً بقضيته الحقة التي قدم في سبيلها الشهداء وغالي التضحيات، وفتح مساراً جديداً لإستعادة الحقوق، مستنداً الى قوة الحق في مواجهة حق القوة".

واضاف، "أيها العسكريون، إن الجيش الإسرائيلي يسعى الى الحصول على الأمن على حساب السلام، وعلى حساب الحقوق المشروعة في استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، ويرفض عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم ودولتهم المستقلة التي هي حق مقدس وتاريخي لهم".

وتابع البيان "أيها العسكريون، إن إسرائيل بسلوكها المتمادي في القتل والتدمير تدفع المنطقة نحو المواجهة الشاملة، وعلى المجتمع الدولي ان يضع حداً لهذا الإعتداء المستمر منذ ستة وسبعين عاماً. وحتى إحقاق الحق، علينا التمسّك بخيار الثبات ومواجهة الإعتداء على وطننا لاسيما في جنوبنا العزيز الذي طالت درب جلجلته".

واستكمل، "أيها العسكريون، في هذه المناسبة، لا يسع اي لبناني الا أن ينحني للذكرى التي أعطت ولا تزال درساً في مغزى استعادة السيادة، والحفاظ على الكرامة الوطنية بالوسائل التي يقررها اللبنانيون بأنفسهم".

وختم: "في 25 ايار، إستعدنا السيادة، وعلينا الإستمرار في مواجهة الصعوبات والتحديات لإستكمال بناء مؤسسات الدولة. عشتم عاش الامن العام وعاش لبنان".