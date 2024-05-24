الحوثي يستهدف سفينة "إسيكس" في البحر المتوسط

وسط استمرار للهجمات على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، وعقب تهديدات جماعة الحوثي بتوسيع هجماتها نحو البحر الأبيض المتوسط، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا السفينة إسيكس في المتوسط.

كما زعموا أنهم استهدفوا السفينة ألكساندرا التابعة لإم.إس.سي في بحر العرب، فضلا عن سفينة يانيس في البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الجمعة إن الحوثيين استهدفوا السفينة (يانيس) في البحر الأحمر و (إسيكس) في البحر المتوسط و(إم.إس.سي ألكساندرا) في بحر العرب، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

أتى ذلك، بعدما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الخميس تعرض سفينة قبالة الحديدة لهجوم صاروخي دون أن تصاب بضرر.

كما أبلغت سفينة تجارية أخرى أيضا عن مقذوف في المياه على بعد نحو 33 ميلا بحريا جنوبي المخا باليمن.

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها.

فمنذ 19 تشرين الثاني، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من تشرين الأول، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

فيما أعلنت الإدارة البحرية الأميركية أواخر الشهر الماضي (نيسان) أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

ما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع نيسان الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.