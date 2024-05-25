بري: لا يحرك الرئاسة إلا حوار الطاولة الواحدة

أشار الصحافي والكاتب السياسي نقولا ناصيف، في مقاله اليوم السبت في جريدة "الأخبار"، إلى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث نقل ناصيف عن بري قوله: "مفهومي للحوار أو التشاور يعرفه السفراء الخمسة، وسمعوه مني اكثر من مرة، مفاده شكراً لكم لجهودكم وتعاونكم ومؤازرتكم، شرط ان تعينوننا على ما نحن نريده ونختاره لا على ما انتم تختارونه لنا".

وتابع بري، "قلت ذلك سابقاً وأقوله الآن وسأظل اقوله الى ان يُنتخب رئيس للجمهورية. اي جريمة نكراء هذا الحوار الذي ادعو اليه؟".

ولفت بري الى أن "لا يحرّك الرئاسة الا الحوار. اي حوار ثنائي لا يمثّل طرفاً ثالثاً ورابعاً وخامساً وليس ملزماً له، وهو غير معني به ما دام لم يشارك فيه".

وختم، "حوار الطاولة الواحدة وحده الملزم بعد ان ينخرط الجميع".