تعشق البطيخ؟- احذر تناوله في هذا الوقت

يعد البطيخ من ضمن أبرز الفواكه الصيفية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف، نظرصا لأنه يحتوي على كميات هائلة من الماء الذي يعمل على ترطيب الجسم وخفض درجة حرارة الجسم، بخلاف أنه يساعد بشكل كبير على الهضم.

أفضل وقت لتناول البطيخ

أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية والمناعة والحساسية، أن البطيخ من الفواكه الصيفية التي تدر نفعا للجسم، ويفضل الحرص على تناولها خلال الصيف لأنه مرطب جيد للجسم.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية والحساسية والمناعة، أن أفضل وقت لتناول البطيخ، هو خلال ساعات النهار، وخصوصا بعد تناول الوجبة اليومية الرئيسية أي "الغداء"، ناهية عن تناوله مساء.

ولفتت إلى أن كل الفواكه لا يفضل تناولها إلا في ساعات النهار، حرصا على الوقاية من زيادة الوزن، لأن الفواكه غنية بالسكريات وتناولها ليلا مع عدم بذل أي مجهود لحرق السعرات الحراراية، وبالتالي تزداد فرص زيادة الوزن.

ونصحت الدكتورة نهلة، بعدم الإفراط في تناول البطيخ، لأنه يزيد من فرص الإصابة بالإسهال، نظرا لاحتوائه على كميات هائلة من الماء والألياف الغذائية التي تعمل على تحريك المعدة بشكل كبير.

فوائد البطيخ

وقالت استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد البطيخ تتمثل في كونه مضادًا جيدًا للأكسدة، التي بدروها تعزز قدرات الجهاز المناعي، كما أنه يساهم في الحماية من ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار، ويحسن من صحة الأوعية الدموية والشرايين والقلب.