التعبئة الرياضية لحزب الله أحيت عيد المقاومة والتحرير بعرض فني في صيدا

إحياء لعيد المقاومة والتحرير ونصرة للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته الباسلة والشريفة نظمت التعبئة الرياضية لحزب الله عرضا فنيا في فنون القتال والدفاع عن النفس عند الكورنيش البحري الجديد في مدينة صيدا بحضور شخصيات سياسية وحزبية وعلمائية واجتماعية لبنانية وفلسطينية وحشد من أهالي المدينة وشارك في النشاط 80 لاعبا من مختلف الفئات العمرية قدموا خلاله عروضا فنية خاصة ومميزة نالت إعجاب الحاضرين واشرف على النشاط مسؤول شعبة صيدا الحاج علي فنيش والمسؤول الرياضي في قطاع صيدا الحاج سمير حسون والمدرب سلمان سلمان.