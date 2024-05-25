بعد إصابتها بالسرطان... أول تعليق من أسماء الأسد

علقت عقيلة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد، اليوم السبت، على أنباء إصابتها بسرطان الدم، وقالت إنها ستبدأ رحلتها العلاجية بكل إصرار وتحد للمرض.

ونشرت الرئاسة السورية مقطع فيديو لها وهي تقول إنها سوف "تخوض معركتها مع المرض بثقة مطلقة برب العالمين، وبمحبة ودعاء" محبيها.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان إصابتها باللوكيميا قبل أيام وصلتها الكثير من الرسائل المساندة، وهو ما أعطاها نوعا من القوة، على حد تعبيرها.

وأعلنت "رئاسة الجمهورية السورية" التابعة للنظام السوري، الثلاثاء، إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم.

وقالت في بيان إنه وبعد ظهور أعراض وعلامات سريرية تبعتها سلسلة من الفحوصات تم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

وأضاف البيان أنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.

وتابع أنها ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج.

وأسماء الأسد التي تبلغ 48 عاما، هي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد. وكانت قد ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سوريا بعد لقاء رأس النظام بشار الأسد. تزوج الاثنان منذ 24 عاما ولديهما ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم.

وسبق أن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابتها بسرطان الثدي.

وبعد "خوضها رحلة علاج" أشار النظام السوري بعد ذلك إلى أنها استجابت للعلاج.