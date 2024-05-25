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إضرابٌ تحذيريّ للمتعاقدين بالساعة في "اللبنانية"

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اجتمعت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، واصدرت بياناً دعت فيه الى "الاضراب التحذيري في كافة كليات ومعاهد الجامعة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، احتجاجا على التمادي في تجاهل حق الجامعة اللبنانية والأساتذة المتعاقدين بضرورة اقرار ملف التفرغ، ولأن السلطة تمعن غير آبهة في ظلمهم عبر التخطيط لاضافة سنة تعاقدية جديدة على عَشر سنوات مضت".
ودعت الى الاعتصام امام الادارة المركزية في المتحف، الثانية عشرة ظهر الاثنين المقبل، وامام السرايا الحكومية، العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. 
وختمت داعية "كافة الغيارى على مستقبل الجامعة، لمنعها من الانهيار الشامل عبر مشاركتها في ااعتصامي الاثنين والثلاثاء المقبلين".

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