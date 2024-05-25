"الحزب": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في المنارة ودمّرنا التجهيزات التجسسية بموقع رويسات العلم
أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 25-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".
وكشف، في بيان آخر، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:10) من عصر يوم السبت 25-5-2024 التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها".