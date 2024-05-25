صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

تدابير سير يوم غد في بيروت!

صيدا اون لاين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "ستقوم بلدية بيروت يوم غد 26/05/2024 بأعمال تنظيف نفق سليم سلام، حيث ستبدأ الأعمال على المسلك المؤدّي من وسط بيروت نحو المدينة الرياضيّة اعتبارًا من الساعة 07،00، ولغاية السّاعة 12،00 من التاريخ عينه".
وأضاف، "لذلك، سيتمّ تضييق مساحة مرور السيّارات على المسلك المذكور. وإن تطّلب الأمر إغلاق النفق، سيُحوَّل السّير إلى الطريق المحاذي".
وختم البيان، "يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".

اقرأ أيضا

بالوثيقة.. تمديد "الخطة الأمنية"

وفاة الحاج محمد يوسف ضاهر، الدفن ظهر يوم السبت في 25 ايار 2024

"الحزب": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في المنارة ودمّرنا التجهيزات التجسسية بموقع رويسات العلم

إشكال بين مرافق أحد النواب وشاب سوريّ... وهكذا علّق النائب على الحادثة

تدافع وإطلاق نار... إليكم ما جرى بين عناصر من قوى الأمن ومجموعة من الشبان

حادثة على طريق جزين كادت تودي بحياة 24 شخصاً.. هذا ما جرى!

تم نسخ الرابط