صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

أمن الدولة فضحت وجودها: مواد شديدة الاشتعال في مرفأ بيروت

صيدا اون لاين

وصلت إلى مرفأ بيروت سفينة تحمل 100 حاوية تحتوي على مواد شديدة الاشتعال. بعد إفراغ السفينة، عرفت أمن الدولة – مكتب المرفأ بالأمر، وبعد الرصد، تبيّن أنّ هذه المواد لا يمكن إطفاؤها في لبنان، وتملك تركيا فقط آلية ومواداً لإطفائها في حال اندلاع حريق، كما يمكن أن تشتعل على درجة حرارة منخفضة، وتستعمل في تقوية اشتعال المازوت المغشوش الذي يستورده بعض التجار، ولو اشتعلت لدمّرت مرفأ بيروت وقسماً من الأحياء البيروتيّة المواجهة.

وعلم موقع mtv أنّ مكتب المرفأ في أمن الدولة راسل المدّعي العامّ التمييزيّ، الذي أعطى أمراً بفتح تحقيق بالموضوع، وإبعاد الحاويات عن المرفأ ووضعها تحت الحراسة المشدّدة. استدعت أمن الدولة المخلّصين الجمركيّين الذين أدخلوا السفينة، واستدعت موظّفين من إدارة المرفأ، الذين أبدوا تعاوناً إستثنائيّاً في التحقيق، معيدين على مسمع المحققين، "دخيلكن شيلوهن من هون إذا انفجروا بيقتلونا".

كذلك استدعت أمن الدولة مسؤولين في شركة الشحن إلى التحقيق، وهم أبدوا تعاوناً إيجابيّاً أيضاً. 

وبعد إفادة المدّعي العام التمييزيّ بمجريات التحقيق، أعطى أمراً بإعادة تصدير المواد، وأفاد مصدر في مرفأ بيروت بأن 90 حاوية أعيد تصديرها، و10 حاويات لا تزال بالقرب من مرفأ بيروت من دون معرفة سبب عدم تصديرها.

وأفادت آخر المعطيات القضائيّة بأن الملف سُلّم إلى الأدلّة الجنائيّة المركزيّة في بيروت، والتحقيق جارٍ بصورة مباشرة من قبل المدعي العامّ التمييزي، وتمّت استدعاءات بحق التجّار مستوردي البضاعة.

اقرأ أيضا

مفاجأة من وزير عن "الكهرباء" في لبنان.. إليكم ما كشفه!

بالفيديو: جريحان في انفجار قارورة غاز في صيدا

حوادث أمنية "خطيرة" تتربّص ببلدة لبنانية... إحراق سيارة والحبل على الجرار!

دراجات نارية تشتعل عند نفق المطار.. شاهدوا ما حصل

بيان للأمن العام بشأن "جوازات سفر مزوّرة"... ماذا جاء فيه؟

"المسألة طالت كثيرًا"... تحرّك تصعيدي يوم الإثنين!

تم نسخ الرابط