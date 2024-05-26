إنفجارات عدة تهزّ تل أبيب ومحيطها.. "القسام" تردّ بقوّة على "المجازر"

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، قصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، ردعاً على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق كفار سابا وهرتسليا وعنانا شمالي تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي 15 انفجاراً في تل أبيب عقب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، وأسفرت عن إصابة طفيفة بشظايا في هرتسليا.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق نحو 12 صاروخاً من رفح باتجاه تل أبيب ومحيطها.

من جهتها، أكدت قناة 14 تسجيل إصابة بشرية في هرتسليا نتيجة سقوط أحد الصواريخ.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن أضراراً لحقت بمركبة في هرتسليا جراء الصواريخ.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض 10 صواريخ على الأقل بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى.