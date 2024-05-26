أفضل 10 عملات مشفرة بعضها حقق عائداً تجاوز 612000% منذ إطلاقها

هناك الآلاف من العملات المشفرة المختلفة، مما قد يجعل الأمر مربكاً عندما تبدأ لأول مرة في عالم العملات المشفرة. وضعت مجلة "فوربس" قائمة بأفضل 10 عملات مشفرة للاستثمار فيها بناءً على قيمتها السوقية أو القيمة الإجمالية لجميع العملات المتداولة حالياً.

1. بيتكوين

القيمة السوقية: 1.4 تريليون دولار

العائد السنوي: 165%

نشأت العملة المشفرة بيتكوين في عام 2009 بواسطة ساتوشي ناكاموتو، وهي العملة المشفرة الأصلية. كما هو الحال مع معظم العملات المشفرة، تعمل بيتكوين على blockchain، أو معاملات تسجيل دفتر الأستاذ الموزعة عبر شبكة مكونة من آلاف أجهزة الكمبيوتر. ونظراً لأنه يجب التحقق من الإضافات إلى الدفاتر الموزعة عن طريق حل أحجية التشفير، وهي عملية تسمى إثبات العمل، فإن عملة بيتكوين تظل آمنة ومأمونة من المحتالين.

ارتفع سعر بيتكوين بشكل كبير حيث أصبح اسماً مألوفاً. في مايو 2016، كان بإمكانك شراء عملة بيتكوين واحدة مقابل 500 دولار تقريباً. واعتبارا من مايو 2024، كان سعر عملة بيتكوين الواحدة حوالي 69,901 دولاراً. وهذا نمو بنسبة 13880.2%.

2. إيثريوم

القيمة السوقية: 454.4 مليار دولار

العائد السنوي: 109%

تعد إيثريوم، باعتبارها عملة مشفرة ومنصة بلوكتشين في الوقت نفسه، مفضلة لمطوري البرامج بسبب تطبيقاتها المحتملة، مثل ما يسمى بالعقود الذكية التي يتم تنفيذها تلقائياً عند استيفاء الشروط والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

وشهد إيثريوم أيضاً نمواً هائلاً. وفي الفترة من أبريل 2016 إلى نهاية مايو 2024، ارتفع سعرها من حوالي 11 دولاراً إلى حوالي 3783 دولاراً، بزيادة قدرها 34009%.

3. تيثر

القيمة السوقية: 111.3 مليار دولار

العائد السنوي: 0%

وعلى عكس بعض الأشكال الأخرى من العملات المشفرة، فإن تيثر (USDT) هي عملة مستقرة، مما يعني أنها مدعومة بعملات ورقية مثل الدولار الأميركي واليورو وتحتفظ افتراضياً بقيمة مساوية لإحدى هذه الفئات.

ومن الناحية النظرية، يعني هذا أن قيمة Tether من المفترض أن تكون أكثر اتساقاً من العملات المشفرة الأخرى، وأنها مفضلة من قبل المستثمرين الذين يشعرون بالقلق من التقلبات الشديدة للعملات المعدنية الأخرى.

4. عملة باينانس

القيمة السوقية: 90.3 مليار دولار

العائد السنوي: 99%

وتعتبر عملة بينانس، شكلا من أشكال العملات المشفرة التي يمكنك استخدامها للتداول ودفع الرسوم على بينانس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. ومنذ إطلاقها في عام 2017، توسعت العملة المشفرة لتتجاوز مجرد تسهيل عمليات التداول على منصة بينانس للتبادل. أما الآن، فيمكن استخدامها للتداول أو معالجة الدفع أو حتى حجز ترتيبات السفر. ويمكن أيضاً تداولها أو استبدالها بأشكال أخرى من العملات المشفرة، مثل إيثريوم أو بيتكوين.

كان سعر عملة BNB في عام 2017 هو 0.10 دولار فقط. وبحلول أواخر مايو 2024، ارتفع سعرها إلى حوالي 612 دولاراً، بزيادة قدرها 612136%.

5. سولانا

القيمة السوقية: 80.8 مليار دولار

العائد السنوي: 809%

تم تطوير سولانا Solana للمساعدة في تشغيل استخدامات التمويل اللامركزي (DeFi) والتطبيقات اللامركزية (DApps) والعقود الذكية، وتعمل Solana على آليات هجينة فريدة من نوعها لإثبات الملكية وإثبات التاريخ لمعالجة المعاملات بسرعة وأمان.

عندما تم إطلاقها في عام 2020، بدأ سعر SOL عند 0.77 دولار. اعتبارا من مايو 2024، بلغ سعره حوالي 181.83 دولاراً، بربح قدره 23250%.

6. عملة (USDC)

القيمة السوقية: 33.2 مليار دولار

العائد السنوي: 0%

ومثل تيثر، تعد (USDC) عملة مستقرة، مما يعني أنها مدعومة بالدولار الأميركي وتهدف إلى تداولها بمعامل 1 دولار أميركي لكل USDC. يتم تشغيل USDC بواسطة شبكة إيثريوم، ويمكنك استخدام USD Coin لإكمال المعاملات العالمية.

7. ريبل (XRP)

القيمة السوقية: 30.0 مليار دولار

العائد السنوي: 18%

تم إنشاء XRP بواسطة بعض مؤسسي شركة Ripple، وهي شركة للتكنولوجيا الرقمية ومعالجة الدفع، ويمكن استخدام XRP على تلك الشبكة لتسهيل عمليات تبادل أنواع مختلفة من العملات، بما في ذلك العملات الورقية وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية.

في بداية عام 2017، كان سعر XRP هو 0.006 دولار. واعتبارا من مايو 2024، وصل سعرها إلى 0.54 دولار، أي ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 8,949%.

8. دوجكوين (DOGE)

القيمة السوقية: 24.1 مليار دولار

العائد السنوي: 129%

بدأت عملة دوجكوين على كعملة هزلية للسخرية من العملات المشفرة في عام 2013 ولكنها تطورت سريعاً إلى عملة مشفرة بارزة بفضل القبول المجتمعي. وعلى عكس العديد من العملات المشفرة الأخرى، لا يوجد حد لعدد عملات دوجكوين التي يمكن إنشاؤها، مما يترك العملة عرضة لانخفاض قيمة العملة مع زيادة العرض.

كان سعر دوجكوين في عام 2017 هو 0.0002 دولار. وبحلول مايو 2024، وصل سعرها إلى 0.17 دولار، بزيادة 83353%.

9. تون كوين (TON)

القيمة السوقية: 22.2 مليار دولار

العائد السنوي: 250%

تم تطوير Toncoin في الأصل باعتباره شبكة سلاسل كتل من الطبقة الأولى لمنصة الرسائل المشفرة في تيليغرام، وسرعان ما تم التخلي عن Toncoin قبل أن تستحوذ عليها مؤسسة TON. وتم تغيير اسم المشروع إلى "The Open Network" من اسمه الأصلي "Telegram Open Network"، وكلاهما يشار إليهما بالاختصار: TON.

تتيح العملة للمستخدمين شراء وإرسال وتخزين الأموال على شبكة TON السريعة والصديقة للبيئة بشكل لا يصدق.

10. كاردانو (ADA)

القيمة السوقية: 17.8 مليار دولار

العائد السنوي: 36%

في وقت لاحق إلى حد ما في مجال العملات المشفرة، اشتهرت كاردانو (ADA) باحتضانها المبكر للتحقق من صحة إثبات الحصة. تعمل هذه الطريقة على تسريع وقت المعاملة وتقليل استخدام الطاقة والأثر البيئي عن طريق إزالة الجانب التنافسي وحل المشكلات للتحقق من المعاملات في منصات مثل بيتكوين. وتعمل Cardano أيضاً مثل إيثريوم لتمكين العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، والتي تدعمها ADA، عملتها الأصلية.

وحقق رمز ADA الخاص بـ Cardano نمواً متواضعاً نسبياً مقارنة بعملات التشفير الرئيسية الأخرى. في عام 2017، كان سعر ADA نحو 0.02 دولار. وبحلول مايو 2024، ارتفع سعرها إلى 0.47 دولار، وهي زيادة قدرها 2,401%.