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حزب الله وأطباء رساليين بدون حدود في ايران نظما يوما صحيا تخصصيا مجانيا بمخيمات صيدا بذكرى عيد المقاومة والتحرير

صيدا اون لاين

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله وجمعية أطباء رساليين بدون حدود في إيران وبالتعاون مع لجان العمل في المخيمات يوماً صحياً تخصصياً مجانياً في مخيمات منطقة صيدا لمناسبة الذكرى السنوية ال24 لعيد المقاومة والتحرير شملت أهلنا في مخيم المية ومية (مضافة آل كعوش)، ومخيم عين الحلوة (مستشفى القدس) ومنطقة الفوار - مشاريع الهبة ( قاعة مسجد الهبة) استفاد منها 354 مريضاً في اختصاصات الأمراض النسائية وامراض الأنف والأذن والحنحرة ، تم خلالها توزيع 919 حصة أدوية إضافة إلى اجراء 76 عملية تصوير صوتي  وشارك في هذه الحملة 12 طبيبا و34 ممرضة وممرض و10 إداريين وأشرف على الحملة الإخوة في حركة أنصار الله وكوادر لجان العمل بالمخيمات ورئيس لجنة مشاريع الهبة الحاج حسن شناعةا والإخوة في مديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية.
كما زار المراكز المذكورة متفقدا كل من نائب المدير العام في الهيئة الصحية الإسلامية الحاج مالك حمزة ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر اللذين وجها الشكر الكبير للأطباء الإيرانيين على جهودهم وتفانيهم في خدمة الشعب الفلسطيني المظلوم.

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