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استهداف دراجة نارية في بنت جبيل

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افاد مراسل المنار، علي شعيب، اليوم الاثنين، بأن الطيران المسير الاسرائيلي استهدف دراجة نارية أمام مدخل مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل.
ولفتت مصادر "الحدث"، عن وقوع قتيل و3 جرحى باستهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية قرب مستشفى في بنت جبيل جنوب لبنان.
هذا وقد افاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الاثنين، انه "سقطت صباح اليوم طائرة مسيّرة تباعة للـجيش من نوع "سكاي رايدر" في الأراضي اللبنانية، ويجري التحقيق في الحادث، بحسب ما نقلت قناة "الميادين".

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