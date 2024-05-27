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صيدا

"جمعيّة محمد زيدان للإنماء" تستكمل أعمال التشجير والتأهيل لحديقة الواجهة البحرية لصيدا

صيدا اون لاين

إستكمالا لأعمال التأهيل والترميم التي تقوم بها "جمعيّة محمد زيدان للإنماء" في المدينة القديمة لصيدا وواجهتها البحرية، قام رئيس "الجمعية" الدكتور حاتم خضر بديع برفقة المديرة التنفيذية للجمعيّة السيدة فرح زيدان والفريق الفني والتقني ل"لجمعيّة"، بزيارة تفقديّة ل"حديقة المديريّة العامة للإسكان" على الواجهة البحريّة للمدينة القديمة.

بديع والوفد اطلعا على سير أعمال التشجير والتأهيل التي أوشكت على الانتهاء  ،مشددا على "ان هذه الحديقة ستكون نموذجية من حيث الجمال والنظافة، وسيمتد هذا الجمال على كامل الواجهة البحرية لصيدا، بما يعزز من جاذبية المدينة كوجهة سياحية وتكون في خدمة سكانها وزوارها على حد سواء".
كما أشاد بديع ب"الجهود المبذولة من قبل فريق عمل الحديقة"، معرباً عن تقديره للجهود التي تُبذل لضمان جودة الأعمال وسرعة إنجازها من كافة النواحي".
يذكر ان  هذه الزيارة تاتي في إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها الدكتور بديع لمتابعة مشاريع "الجمعية" ومبادراتها التنموية في صيدا القديمة ، بهدف ضمان تنفيذها وفقاً لأعلى المعايير وتلبية لتطلعات المجتمع المحلي.

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