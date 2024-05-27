هل دواء كونكور يضعف عضلة القلب؟

يعتاد بعض الأشخاص على تناول دواء كونكور لعلاج بعض المشكلات الصحية وذلك تحت إشراف الطبيب المختص لتجنب تناول جرعات زائدة ومن ثم التعرض لأي مضاعفات صحية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي تأثير دواء كونكور على صحة القلب بحسب ما ذكره الدكتور محمد رضوان، المفتش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان.

تأثير دواء كونكور على صحة القلب

أكد رضوان أن دواء كونكور لا يؤثر على صحة القلب، فهو عادة ما يستخدم لعلاج مشاكل في القلب، ولكن يفضل استشارة الطبيب المختص أولًا قبل البدء في تناوله أو عند الرغبة في إيقافه، وذلك لأن إيقافه مرة واحدة يؤثر على ضغط الدم ويزيد من ارتفاعه ومن ثم ظهور بعض الآثار الجانبية على صحة القلب.

اقرأ أيضًا: كونكور.. دواعي الاستعمال والموانع والجرعات والآثار الجانبية

الآثار الجانبية لدواء كونكور

أوضح المفتش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان أن دواء كونكور يتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية من بينها:

- اضطراب الجهاز الهضمي والإصابة بالإسهال.

- الصداع.

- التهاب الأنف.

- العدوى التنفسية.

- الشعور بالتعب.

دواعي استعمال دواء كونكور

أضاف رضوان أن هناك دواعي استعمال لهذا الدواء بما في ذلك:

- ارتفاع ضغط الدم.

- الصداع النصفي.

- فشل القلب الاحتقاني.

- السيطرة على الذبحة الصدرية المزمنة.