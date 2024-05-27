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التعبئة الرياضية لحزب الله نظمت دورة رياضية بكرة القدم قي صيدا بذكرى عيد المقاومة والتحرير

صيدا اون لاين

احياء لعيد المقاومة والتحرير في الخامس والعشرين من أيار ونصرة للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته الباسلة والشريفة نظمت التعبئة الرياضية لحزب الله في قطاع صيدا دورة رياضية بكرة القدم على أرض ملعب الفوكس في مدينة صيدا بمشاركة عذذ من النوادي والف،ق اللبنانية والفلسطينية.
المباراة الأولى فاز فيها نادى القدس على نادى الشباب العربى الفلسطينى بضربات الجزاء بنتيجة 5/4 اما المباراة الثانية فقد فاز فيها نادى الإخوة صيدا على نادى المصطفى 4/1.
فى المباراة النهائية فاز نادى الإخوة صيدا على نادى القدس الرياضى بنتيجة 2/0 حيث قاد الدورة تحكيميا الكابتن ابراهيم بوجى.
وحضر المباراة النهائية في الدورة كل من معاون مسؤول الملف الفلسطينى فى حزب الله الشيخ عطا الله حمود ، مسؤول قطاع صيدا
الشيخ زيد ضاهر ، مسؤول التعبئه الرياضيه قطاع صيدا الحاج سمير ناصر ، إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلانى ، مسؤول شعبة عين الحلوة في حزب الله الاخ علي الزينوا، ابو سليمان الاحمد عضو قيادة منطقة صيدا فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسوؤل المكتب العمالى فى الجبهة، مسؤول المكتب الحركى لحركة فتح منطقة صيدا الكابتن احمد حداد ، مدير المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضه فى لبنان الاستاذ خليل العلي، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة في لبنان عماد رمضان، رئيس نادي القدس ياسر قدورة ،نائب رئيس نادي الشباب الفلسطيني العربي الحاج تيسير بركة ومدرب النادي يوسف انيس ، المدير التنفيذي لنادي فلسطين تجمعنا عفيف النسر، أمين سر نادي الأخوة بلال العلي والمدير الفني للنادي وسام حسني والمدرب وجية حلاق، رئيس نادي النور محمد عبد المنعم وأمين السر النادي سليمان حجير  ، الكابتن محمد عباس ،  وجمهور غفير كما شارك فريق الإسعاف فى الدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلاميه.
وفى الختام قدم الشيخ عطا الله حمود الجوائز  على الفائزين في المركز الأول نادى الإخوة صيدا والمركز الثانى نادى القدس الرياضى.

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