طلاب الإنجيلية في صيدا يواصلون حملتهم الخيرية Clothes For a Cause للسنة الثالثة عشرة

للسنة الثالثة عشرة على التوالي، يواصل طلاب الثانوي الثاني في مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا، متابعة حملتهم الخيرية Clothes For a Cause، التي تهدف إلى جمع الثياب المستعملة، وترتيبها، ثم توزيعها على العائلات المحتاجة عبر جمعيات المجتمع المدني.

وقد شارك الطلاب حملتهم هذه السنة، نجم الهيبة سعيد سرحان والممثلة آية أبي حيدر.

سرحان أثنى على عمل الطلاب هذا، فيما وصفت أبي حيدر الحملة بأنها إحدى صفات طلاب الإنجيلية، حيث تبرز فيها قيم التضامن والتعاون.

إشارة إلى أن الطلاب تمكنوا من جمع أكثر من ثلاثمئة كرتونة ثياب، وتم توزيعها على دفعات خلال هذا العام الدراسي.