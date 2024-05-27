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مداهمتان لِـ"الجيش" في صحراء الشويفات وبعلبك

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: "بتاريخ 26 / 5 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات منزل المواطن (م.ش.) وأوقفته كونه مطلوبًا لإقدامه على إطلاق النار ما أدى إلى مقتل شخص بتاريخ 13 / 9 / 2021، وفي حقه مذكرات توقيف بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية".
وأضاف، "كما نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك عملية دهم أسفرت عن ضبط سيارات مسروقة وأسلحة حربية وأعتدة عسكرية وعملات مالية مزورة".
وتابع البيان، "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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