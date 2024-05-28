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بيلينغهام: ساكون سعيدا باللعب الى جانب مبابي

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أكّد ​جود بيلينغهام​ لاعب خط وسط ​ريال مدريد​ أنّهُ سيكون من الرائع اللّعب مع المهاجم ​كيليان مبابي​ الموسم المقبل. ومن المتوقع أن ينضم قائد منتخب فرنسا إلى الملكي هذا الصيف. ويمكن أن يُشكّل مبابي هجوماً نارياً إلى جنب فينيسيوس جونيور، والدعم الخلفي من جود بيلينغهام. 
وقال بيلينغهام للصحفيّين في مؤتمر صحفي: "أنا لا أختار الفريق وبالتأكيد لا أقوم بالانتقالات، لكن كيليان مبابي، يا له من لاعب، من لا يريد اللعب مع شخص جيد مثله؟".
وسيواجه ريال مدريد نظيرهُ ​بوروسيا دورتموند​ في ويمبلي بهدف الفوز بالبطولة للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

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