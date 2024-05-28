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جلسة لمجلس الوزراء في السرايا

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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في السرايا، جلسة لمجلس الوزراء يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين،  المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي،  الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،  الصحة فراس الأبيض،البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن،  الاشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد أمين سلام.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

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