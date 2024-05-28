عميد يتوقّع السيناريو المُقبل... "صيف ساخن بإنتظارنا"!

بعد 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا تزال المخاوف مستمرة من إمكانية أن تنزلق الأمور بإتجاه حرب أبدية شاملة مع إعلان إسرائيل تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده.

في هذا الإطار، يؤكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر، أن "حرب الإبادة مستمرة على شعب مدني قتل منه أكثر من 35 ألفًا بينما زاد عدد المصابين إلى أكثر من 80 ألفًا، إن شعب غزة يتعرّض للدمار والقتل منذ ثمانية أشهر من قبل جيش يقتل مدنيين ولا يقاتل حماس، فحتى الآن لم تتمكن إسرائيل من القضاء على حماس وتحرير أسراها وتحقيق أهدافها الأخرى".

ويُشير في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أن "هناك 5 آلاف من مقاتلي حماس لا يزالون في شمال غزة، وإسرائيل بكل قوتها وجيشها وإستخباراتها لم تتمكن من معرفة وجود هؤلاء المقاتلين، وذلك لسبب بسيط جدًا هو أن الجيش الإسرائيلي ليس سهلًا عليه الدخول في المستنقع وحرب الشوارع والأزقة، إنما هو مهيئ للقتال في الميدان عبر دباباته ومدافعه الثقيلة، إلّا أن كل ذلك لا ينفع في حرب الشوارع لأن حرب الإصابات هي كتاب آخر".

ويقول: "إسرائيل لم تحقّق أي إنجاز عسكري ولم تكن لتصمد بدون الدعم الأميركي، فهي دمرت أحياءً ومستشفيات بأكملها وقتلت آلاف المدنيين في غزة، مستخدمة سلاح الجوع والإبادة، وغير ذلك لم تسجل أي إنتصار"، لافتًا إلى أنه "طالما أن هناك دولة اسمها أميركا لا يمكن التفكير في القضاء على إسرائيل، لان أميركا بقبضها وقضيضها مضطرة لحماية إسرائيل، وأكبر دليل على ذلك أنه لو لا الجسر الجوي الأميركي الذي يدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لن تتمكن إسرائيل من الإستمرار في الحرب على غزة أكثر من شهر".

وفي الختام، يُشير العميد جابر إلى أن "الحرب الدائرة حاليًا هي حرب استنزاف طويلة الأمد في غزة ولبنان وقد تطول لأشهر وربما أكثر، لذلك يتوقّع أنه سنكون أمام صيف ساخن".