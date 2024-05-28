تبادل "الإتهامات" بين تركيا وإسرائيل بعد منشور عن أردوغان

تبادلت إسرائيل وتركيا، امس الاثنين، الاتهامات بشأن استهداف المدنيين بعدما هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقال مجددا إنه "ديكتاتور".

وذكر كاتس، عبر منصة "إكس": "الوحيد الذي يجب أن يتهم بالإبادة الجماعية هو الديكتاتور أردوغان الذي يقتل مواطنيه الأكراد، الذي يحتل شمال قبرص والذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية".

وفي المقابل، انتقدت أنقرة تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ضد أردوغان ووصفتها بأنها "غير محترمة ولا أساس لها".

وقالت وزارة الخارجية التركية إن أسلوب كاتس "غير المحترم واتهاماته التي لا أساس لها مجرد جهد لا طائل منه لتغيير الأجندة المتعلقة بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي التي قتلت بوحشية عشرات الفلسطينيين الأبرياء في هجوم على مخيم للنازحين الليلة الماضية"، وتابعت أن "أي شخص متواطئ في هذه الجرائم سيحاكم أمام المحاكم الدولية".

وكان الرئيس التركي قال إن بلاده "ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة هؤلاء القتلة الهمجيين الذين ليس لديهم أي ذرة إنسانية"، وذلك تعليقا على الغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، والتي ذكر أنها "تظهر مرة أخرى الوجه الدموي والغادر لدولة الإرهاب"، وفقا لوكالة "الأناضول".

وهذه ليست أول مرة يحدث سجال بين الوزير الإسرائيلي والحكومة التركية بسبب منشوراته ضد أردوغان، حيث نشر وزير الخارجية الإسرائيلي كاريكاتور للرئيس التركي "يحلم بالدولة العثمانية" الأمر الذي دفع أنقرة للرد.

وقال كاتس في تعليق على الكاريكاتور الذي نشره على صفحته بمنصة أكس: "يحلم أردوغان بإعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية، واليوم واصل هجماته وافترائه على إسرائيل في مؤتمر منصة القدس البرلماني الدولي. رجل الإخوان المسلمين (أردوغان) يحلم بتدمير إسرائيل واحتلال القدس وقيادة العالم الإسلامي. يا أردوغان، استمر في مشاهدة المسلسلات التلفزيونية واستمر في الحلم".

من جهتها نشرت وزارة الخارجية التركية بياتا قالت فيه وفقا لترجمة وكالة أنباء الأناضول، إن "استهداف الرئيس رجب طيب أردوغان في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ينم عن الحالة النفسية التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية".. ووصفت وزارة الخارجية التركية منشور كاتس عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تصريح "مستهتر ومتدنٍ في المستوى".

وكذلك شن كاتس هجوما ضد الرئيس التركي بأعقاب إعلان تركيا "وقفا تاما للتعاملات التجارية" مع إسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي عبر منصة أكس: "أردوغان ينتهك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. هكذا يتصرف الديكتاتور، متجاهلاً مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال، ومتجاهلاً اتفاقيات التجارة الدولية. لقد وجهت تعليمات للمدير العام (وزارة الخارجية الإسرائيلية) بالعمل فورًا مع جميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى".