الرياضي تأهل والحكمة ينتظر... لحظة بدّلت الأمور في "ديربي بيروت"!

أحدث الحضور الكثيف لجمهور كرة السلة اللبنانية مفاجأة سارة لفريقي الرياضي والحكمة ضمن مباريات فاينل 8 بطولة "وصل" مرحلة المجموعات.

بدأت مباراة "ديربي بيروت" المقامة في قطر بشكل متكافئ بين الفريقين حتى اللحظة التي تعرّض فيها لاعب نادي الحكمة كريم عز الدين للطرد من الملعب بعد ارتكابه للأخطاء الخمسة.

هزم بطل لبنان فريق الرياضي غريمه التقليدي فريق الحكمة بيروت بنتيجة 95-85 في صالة لوسيل الرياضية قطر.

وقاد جوناثون سيمونز تقدم الرياضي، حيث سجّل 27 نقطة بالإضافة إلى 7 Rebounds و5 تمريرات حاسمة و2 Steals، أما ثون مايكر فسجّل 16 نقطة، 8 Rebounds و5 Blockshots.

وقدّم كلّ من اللاعبين أمير سعود ووائل عرقجي مباراة إستثنائية حيث ساعدا الفريق بشكل كبير على الصعيدين الهجومي والدفاعي فحقق سعود 15 نقطة، 7 Rebounds و5 تمريرات حاسمة، وسجّل وائل عرقجي 14 نقطة، 7 Rebounds و5 تمريرات حاسمة و2 Steals.

أما من جهة الحكمة، فسجّل اللاعب كلينتوني إيرلي 25 نقطة و9 Rebounds واللاعب جوناثون جيبسون 16 نقطة، 5 تمريرات حاسمة و3 Steals، وعلى الرغم من طرده قدّم كريم عز الدين مباراة مميزة حيث سجّل 14 نقطة و5 Rebounds.

ويذكر أنَّ أنظار جمهور نادي الحكمة تتوجّه نحو المواجهة المنتظرة مع أستانا الكازاخستاني يوم الأربعاء الساعة 6:00 مساء بتوقيت بيروت وذلك لضمان التأهل إلى المرحلة النصف نهائية إلى جانب الرياضي.