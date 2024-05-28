الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبل أن تعود وتستقر في محيط 2351 دولاراً للأونصة. وذلك على الرغم من اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الأميركية المهمة، التي قد توفر مزيداً من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان قد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة عند 2353 دولاراً للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 في المئة إلى 2354 دولاراً.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أيار، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل. وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتشير رهانات المتداولين إلى تزايد احتمالات قيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويرى المتعاملون حالياً فرصة تبلغ 63 في المئة تقريباً لخفض أسعار الفائدة بحلول تشرين الثاني.

والذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 31.81 دولارا للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 1056.15 دولاراً، وربح البلاديوم 0.4 في المئة ليصل إلى 992.50 دولاراً للأونصة.