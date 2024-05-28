حزب الله في صيدا إستقبل وفد جبهة التحرير الفلسطينية والشيخ العيلاني

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا وفدا قياديا من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة مسؤولها في لبنان الاستاذ محمد ياسين بحضور مسؤول شعبة عين الحلوة الأخ علي الزينو.

الوفد بداية قدم التبريكات لقيادة حزب الله بمناسبة الذكرى ال24 لعيد المقاومة والتحرير وتوجه أيضا بالتعزية بالقادة الشهداء في الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالمرحومة الفاضلة نهدية صفي الدين والدة سماحة السيد حسن نصرالله وبالشهداء على طريق القدس الذين يرتقون يوميا نصرة للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة كما توجه الوفد بالشكر والتقدير لسماحة الأمين العام على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة منوها بجهود قيادة الحزب وتقديماتها الصحية والإجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات.

كما استعرض المجتمعون الأوضاع في المخيمات على كافة المستويات لاسيما ملف الأونروا متوجهين بالتحية لصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري الذي احتضن مقاومته الشريفة التي يسطر مجاهدوها أروع البطولات بتضحياتهم التي لا توصف وبارادتهم التي لا تلين وبسلاحهم المتواضع الذي أوجع وأذل الصهاينة.

كما استقبل ضاهر في مركز الحزب في صيدا إمام مسجد الغفران في صيدا فضيلة الشيخ حسام العيلاني مهنئا بسنوية المقاومة والتحرير مؤكدا على الهوية المقاومة لمدينة صيدا والجوار ومشددا على خيار المقاومة سبيلا وحيدا لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.

وتوجه العيلاني بالتعزية لسماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله بوفاة والدته مثمنا تضحيات المقاومة الإسلامية اليومية في لبنان من الشهداء الذين يرتقون يوميا نصرة لشعبنا ومقاومتنا في غزة.