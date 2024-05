هذه مرتبة لبنان من حيث تطوّر السياحة والسفر

صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum)) لبنان في المرتبة 79 بين 119 بلدًا في العالم وفي المرتبة الثامنة بين 12 دولة عربية على مؤشر تطوّر السياحة والسفر للعلم 2024. في المقارنة، جاء لبنان في المرتبة 86 عالميًا والتاسعة بين الدول العربية في المؤشر السابق لعام 2021. عند احتساب ذات عدد البلدان المشمولة في مسح العام 2021 و2024 ارتفعت مرتبة لبنان العالمية بسبعة مراكز وارتفع ترتيبه العربي مركزاً واحداً.

ويقيس المؤشر العوامل والأنظمة التي تحقّق التنمية المستدامة لقطاع السياحة والسفر. والمؤشر يتضمّن 17 ركيزة مجمّعة ضمن خمسة مؤشرات فرعية هي البيئة الراعية Enabling Environment Sub-Index، و الإطار التنظيمي T&T Policy and Enabling Conditions Sub-Index، والبنى التحتية والخدماتInfrastructure and Services Sub-Index ، وموارد السفر والسياحةT&T Resources Sub-Index، والاستدامة T&T Sustainability Sub-Index. وتتراوح النتائج من واحد إلى سبعة، حيث تعكس النتيجة الأعلى قطاعات السفر والسياحة الأكثر تطوراً. وقد جاءت نتائج المؤشر في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

عالميًا، اعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي أن قطاع السياحة والسفر في لبنان أكثر تطوّرًا من نظيره في كل من الإكوادور، وتنزانيا، والمغرب، وأقلّ تطوّرًا من نظيره في سريلانكا، وكينيا، وأوزبكستان. كما تقدم لبنان على المغرب، وتونس، والكويت، والجزائر فقط بين الدول العربية. وحصل لبنان على نتيجة 3.66 نقطة، أي بارتفاع بنسبة 2.6% من 3.57 نقطة في المؤشر السابق. وبالمقارنة، بلغ متوسط نتائج الدول الـ119 المشمولة في المؤشر 3.96 نقطة، ومتوسط نتائج الدول العربية 3.85 نقطة، في حين بلغ متوسط نتائج دول مجلس التعاون الخليجي 4.02 نقطة، ومتوسط نتائج الدول العربية غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي 3.68 نقطة.

يحتل لبنان المركز الـ85 والعاشر عربياً في المؤشر الفرعي Enabling Environment، والذي يعكس العناصر الأساسية والتي هي ضرورية للعمل في بلد ما، على سبيل المثال بيئة الأعمال، والسلامة والأمن، الصحة والنظافة والموارد البشرية وسوق العمل. عالميًا، تقدّم لبنان على كمبوديا وتونس وتأخّر عن سريلانكا وكولومبيا في هذه الفئة. كما تقدّم فقط على تونس والجزائر بين الدول العربية.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء لبنان في المرتبة الـ52 عالميًا والسادسة عربياً في المؤشر الفرعي T&T Policy & Enabling Conditions، والذي يقوم بتقييم سياسات محددة أو جوانب استراتيجية لها تأثير مباشر على قطاع السياحة والسفر. عالميًا، تقدّم لبنان على بوليفيا واليابان، وجاء خلف اليونان وليتوانيا في هذه الفئة، في حين جاء لبنان خلف الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، والأردن، والمغرب فقط في العالم العربي.

علاوة على ذلك، احتل لبنان المركز الـ53 عالميًا والمركز الأول عربياً في المؤشر الفرعيT&T Sustainability Sub-Index ، والذي يقيّم التحديات والمخاطر الحالية أو المحتملة لاستدامة السياحة والسفر في بلد ما ، والتي تشمل الاستدامة البيئية، والمرونة الاجتماعية والاقتصادية والظروف، فضلاً عن جودة وتأثير السياحة والسفر في بلد ما. عالميًا، تقدم لبنان على نيجيريا وهندوراس، وتأخر عن اليابان وغانا في هذه الفئة، فيما احتل المرتبة الأولى عربياً.

أخيرًا، احتل لبنان المركز الـ56 عالميًا والسابع عربيًّا في المؤشر الفرعي Infrastructure and Services Sub-Index، الذي يقيّم توفّر وجودة البنى التحتيّة والخدمات السياحية في بلد ما. عالميًا، تقدّم لبنان على إندونيسيا وكوستاريكا، وتأخّر عن عُمان وأذربيجان في هذه الفئة. كما تقدّم فقط على المغرب، والأردن، والكويت، وتونس، والجزائر بين الدّول العربية.