ادرعي عن "مجزرة" رفح: حربنا ضد حماس وليست ضد شعب غزة!

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الثلاثاء، على حسابه عبر "اكس"، "الحقائق بشأن ما يسميه الفلسطينيون مجزرة رفح وفرضيات المسؤول عنها".

وقال: "لقد قمنا ليلة الأحد الماضي بتصفية عدد من كبار مسلحي حماس في ضربة دقيقة استهدفت مجمعاً تستخدمه حماس في رفح".

وتابع ادرعي: "خلافًا للتقارير المتداولة، لقد قمنا بتنفيذ الضربة المذكورة خارج المنطقة التي تُعتبر منطقة إنسانية التي قمنا بدعوة السكان للانتقال اليها على بعد كيلومتر ونصف على الأقل من المنطقة الإنسانية في المواصي. المنطقة التي تم استهدافها تقع خارج المنطقة التي تُعتبر منطقة إنسانية".

واوضح، انه "في أعقاب هذه الضربة، اندلع حريق كبير بشكل غير متناسب لأسباب لا تزال قيد التحقيق. إن القذائف التي استخدمناها لا يمكنها وحدها أن تشعل النار بهذا الحجم".

واستكمل ادرعي، "إننا ندرس احتمال أن تكون الأسلحة المخزَّنة في المجمع الواقع بجوار الهدف هي التي تسببت في إشعال النار حيث تنشط حماس انطلاقاً من هذه المنطقة منذ 7 تشرين الاول الماضي".

واكد، انه "نقوم أيضًا بمراجعة اللقطات التي وثقها سكان غزة ليلة وقوع الغارة الجوية والتي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي – حيث يبدو أنها تظهر انفجارات ثانوية – مما يوحي باحتمال وجود أسلحة في المنطقة".

وختم ادرعي: "حربنا هي ضد حماس، وليس ضد الشعب في غزة – ولهذا السبب، فإننا نعرب عن حزننا العميق لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح".