صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

قرار استثنائي لمجلس الوزراء يتعلّق بالمقالع والكسارات

صيدا اون لاين

إطلع مجلس الوزراء اليوم على اقتراح وزيري الصناعة والبيئة بشأن تنظيم المقالع والكسارات.
وبعد المداولة، قرر المجلس السماح بشكل استثنائي لشركات الترابة (شركة الترابة الوطنية- اسمنت السبع، شركة هولسيم، شركة سبيلن وشركة مصانع الكلس والجفصين) استخراج المواد الاولية اللازمة لصناعة الترابة تلبية لحاجات السوق المحلي وفقاً للآلية المتبعة في قرار  مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 15/2/2022، وذلك لحين إقرار التعديلات على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002، وذلك ضمن مدة لا تتخطى سنة كحد اقصى.

اقرأ أيضا

البنادول الأحمر- إليك أضراره وموانع استعماله

بعد محاولتها الانتحار من فوق نفق الشياح.. طلب من "قوى الأمن"

من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي للسيد نصرالله قرب والدته قبل وفاتها

الأب سليمان وهبة تعرض لاعتداء بالضرب والسرقة في كفرفالوس على طريق جزين - صيدا

التعبئة الرياضية لحزب الله اختتمت دورة الشهيد مكة بذكرى التحرير في الغازية برعاية الموسوي

أوّل إطلالة للسيد نصرالله بعد وفاة والدته... ماذا قال عنها؟

تم نسخ الرابط