الكمون المغلي للتخسيس- ما هو الوقت المناسب لتناوله؟

الكمون المغلي أحد المشروبات التي ذاع صيتها في عالم التخسيس، إذ يقدم بعض الفوائد المحتملة التي قد تدعم عملية فقدان الوزن.. ولكن ما هو الوقت المناسب لتناوله؟

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، الوقت المناسب لتناول الكمون المغلي للمساعدة في فقدان الوزن، وفقًا لموقع "Health line".

فوائد الكمون المغلي للتخسيس

قد يعزز الكمون عملية التمثيل الغذائي لديك، ويخفض مستوى الكوليسترول، ويساعد على خفض نسبة السكر في الدم.

وتؤكد الدراسات أن تناول الكمون يساعد بعض الأشخاص الذين يحاولون فقدان الوزن، وذلك نتيجة بعض فوائده المحتملة، التي تتمثل فيما يلي:

- تشير بعض الدراسات إلى أن الكمون قد يحفز عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من معدل الحرق بالجسم.

- الكمون له تأثير على مستويات السكر بالدم، إذ كشفت بعض الدراسات أنه قد يساعد على تحسين حساسية الأنسولين، مما قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو ما يعزز عملية حرق الدهون.

- تناول الكمون قد يساعد على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء، مما يقلل من كمية الطعام التي يتناولها الشخص، ويساعد ذلك على إنقاص الوزن.

- قد يساعد شرب من 2 إلى 3 أكواب من الكمون يوميًا في زيادة إدرار البول، وهو ما يساعد على التخلص من السموم والمياه الزائدة بالجسم، وهو قد يعزز فقدان الوزن.

هل شرب الكمون المغلي له أضرار؟

بالرغم من فوائد تناول الكمون المغلي لفقدان الوزن، إلا أنه في بعض الحالات قد يسبب بعض الآثار الجانبية المحتملة، مثل:

- الإفراط في شرب الكمون المغلي قد يسبب بعض الاضطرابات الهضمية، مثل الغثيان والانتفاخ.

- قد يتداخل مع بعض الأدوية، لذا يجب استشارة الطبيب قبل الاعتماد على الكمون لفقدان الوزن، خاصة إذا كان الشخص يتناول أدوية بشكل مستمر نتيجة إصابته بمرض مزمن.

- قد يكون الكمون غير مناسب لبعض الفئات، مثل المصابين بالقرح أو التهابات جدار الأمعاء.

ما هو الوقت المناسب لتناول الكمون المغلي للتخسيس ؟

لا يوجد وقت مثالي لتناول الكمون، ولكن تناوله في بعض الأوقات قد يعزز فوائده في عملية فقدان الوزن، وتتمثل فيما يلي:

على الريق

تناول كوب من الكمون المغلي على الريق قبل وجبة الإفطار بحوالي ساعة، قد يساعد الأمعاء على امتصاص المركبات المفيدة به والتي تعزز عملية فقدان الوزن وحرق الدهون. ولكن قد يسبب للبعض الانتفاخ والغثيان لذا يجب تجنبه في حال التسبب بأي آثار جانبية.

قبل الوجبات

تشير بعض الأبحاث أن تناول الكمون المغلي قبل الوجبات بحوالي 30 دقيقة على الأقل في الشعور بالامتلاء، وهو ما يقلل كمية الطعام التي يتناولها الشخص خلال وجبته، وهو ما يساعد في فقدان الوزن.

بين الوجبات

يمكن الاعتماد على كوب من الكمون المغلي بين وجبتي الفطور والغداء، كأحد المشروبات العشبية المفيد التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتدعم فقدان الوزن، خاصة إذا تم تناولها في إطار نظام غذائي صحي.

قبل النوم

تناول الكمون قبل النوم قد يعزز الشعور بالراحة ويقلل التوتر، وهو ما يعود بالنفع على جودة النوم، وينعكس ذلك على رفع معدل حرق الدهون.