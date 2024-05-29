الجهاد الإسلامي تنشر مقطعاً مصوراً..يظهر رهينة إسرائيلياً حياً

بثت حركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء، مقطعاً مصوراً يظهر رهينة إسرائيلياً على قيد الحياة في قطاع غزة.

وشوهد الرهينة الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يدعى ساشا تروبانوف (28 عاماً) وهو يتحدث العبرية في مقطع مصور لا تتجاوز مدته ال30 ثانية. ولم يتضح تاريخ تصوير المقطع.

ويحمل تروبانوف الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، وخطف في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في كيبوتس نير عوز مع والدته وجدته وصديقته.

وأُطلقت النساء الثلاث خلال هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، شهدت إطلاق سراح 105 رهائن. وقتل والده فيتالي تروبانوف (50 عاماً) في الهجوم.

وقالت والدته يلينا تروبانوف في رسالة مقتضبة نشرها منتدى عائلات الرهائن، إن "رؤية ساشا عبر التلفزيون اليوم تثلج الصدر، لكنها تفطر قلبي أيضاً لأنه في الأسر منذ مدة طويلة".

وأضافت "أناشد الجميع، كل صنّاع القرار، رجاء افعلوا كل شيء، كل شيء على الإطلاق، لإعادة ابني وجميع الرهائن إلى الديار حالا".

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إن هذا المقطع المصور "دليل آخر على أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية منح تفويض واضح لفريق التفاوض، ما قد يؤدي إلى اتفاق لإعادة جميع الرهائن".

#سرايا_القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي في غزة يدعى ألكسندر توربانوف#طوفان_الأحرار #المقاومة_هى_الحل pic.twitter.com/T0x3dpIjcB — Ⓘ ⓢ ⓗ ⓐ ⓚ🇩🇿 ✌🐝 (@Issac1780) May 28, 2024