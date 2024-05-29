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حزب الله في صيدا عرض مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأوضاع العامة

صيدا اون لاين

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة مسؤولها في منطقة صيدا الاستاذ سعيد أبو ياسين بحضور مسؤول شعبة عين الحلوة الأخ علي الزينو.
الوفد بداية قدم التبريكات لقيادة حزب الله بمناسبة الذكرى ال24 لعيد المقاومة والتحرير وتوجه أيضا بالتعزية بالقادة الشهداء في الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالمرحومة الفاضلة نهدية صفي الدين والدة سماحة السيد حسن نصرالله وبالشهداء على طريق القدس الذين يرتقون يوميا نصرة للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة كما توجه الوفد بالشكر والتقدير لسماحة الأمين العام على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته كما نوه الوفد بجهود قيادة الحزب وتقديماتها الصحية والإجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات وآخرها الأيام الصحية المجانية بمشاركة أطباء متخصصين من الجمهورية الاسلامية الايرانية.
كما استعرض المجتمعون الأوضاع في المخيمات على كافة المستويات لاسيما ملف الأونروا والوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة مبدين ارتياحهم للجهود اللبنانية والفلسطينية التي بذلت من اجل تثبيت الاستقرار داخل مخيمات صيدا.
وتوجه المجتمعون بالتحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الذين يسطرون الملاحم والبطولات يوميا ويكونوا الحجة على كل القاعدين والساكتين على ظلم هذا الشعب المضحي.

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