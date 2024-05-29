فرنجية يرفض الانسحاب من سباق الرئاسة.. كيف تُقرَأ مواقفه؟!

في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، كرّس رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ترشيحه لرئاسة الجمهورية كأمر واقع، فوصف نفسه بأنّه "مرشّح وطني وعربي"، نافيًا وجود "فيتو" عليه من جانب الولايات المتحدة أو غيرها، كما أكد أنّ انسحابه من السباق الرئاسي غير وارد في الظروف الحاليّة، مبديًا ثقته بأنّ حلفاءه وفي مقدّمهم "حزب الله" لن يطلبوا منه الانسحاب، وإن ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات التسوية وما يترتّب عنها.

لكنّ الأهمّ في كلام فرنجية تمثّل برأي كثيرين في حديثه عن الحوار، الذي أبدى كلّ الانفتاح عليه من منطلق الإيجابية، والثقة بقدرته على الإقناع، فهو اعتبر الحوار "مَخرَجًا"، واتهم من يعارضه بأنه "يعرقل بشكل أو بآخر"، مع التذكير بأنّ أيّ رئيس لم يصل إلى الموقع منذ العام 1976 وحتى اليوم، "من دون شكل من أشكال الحوار"، وهو ما عزّزه بتشديده على أنّ لبنان محكوم بالتفاهمات، وهو ما تؤكده تجربة التاريخ القديم والحديث.

تبقى العِبرة في كلام "البيك" أنّ "التوازنات لم تتبدّل بعد، ربما بانتظار التسوية المقبلة في المنطقة"، لكن، هل الأمور فعلاً "على السكّة" كما قال في المقابلة، وماذا يعني مثل هذا الكلام؟ كيف تُقرَأ مواقف فرنجية، في عزّ مناخ المفاوضات القائم في المنطقة؟ هل يمهّد فرنجية للتسوية ولو أتت على حساب ترشيحه، أم أنّه يعقّد الأمور أكثر وأكثر؟ وكيف تتلقّف المعارضة تحديدًا موقف فرنجية، وهي التي "تشترط" انسحابه لمجرّد الجلوس على الطاولة؟

"تأكيد المؤكّد"

يقول العارفون إنّ ما صدر عن رئيس تيار "المردة" في مقابلته الأخيرة، التي أتت للمناسبة بعد أشهر طويلة من آخر إطلالاته الإعلامية، من دون أن تحمل في طيّاتها أيّ "جديد نوعيّ" إن جاز التعبير، جاء ليؤكّد المؤكّد، إذ إنّ القاصي والداني يدرك أنّ فرنجية ليس في وارد التراجع عن ترشيحه في هذه المرحلة، وهو الذي يعتقد أنّ حظوظه لا تزال الأعلى، بل إنّه يقترب من الرئاسة أكثر فأكثر مع كلّ يوم جديد، بمعزل عن كلّ الضجة "المفتعلة" من هنا أو هناك.

من هنا، تُقرَأ مواقف فرنجية على أنّها "تثبيت للترشيح" بعيدًا عن كلّ الفرضيات التي تتحدّث عن خروجه من "البازار الرئاسي"، في ضوء الجهود المبذولة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وآخرها ما خلص إليه سفراء "الخماسية" من دعوة إلى مشاورات محدودة تهدف إلى "تحديد مرشح متفق عليه على نطاق واسع"، وهو ما رأى البعض أنه قد يعني انسحاب فرنجية لصالح مرشح آخر يمكن أن يكون "جامعًا" بين المعسكرين المتنافسين.

ومع أنّ فرنجية كان واضحًا بانفتاحه على الحوار، الذي شدّد على أنّه وحده يمكن أن يكون "المَخرَج" لحلّ أزمة الفراغ الرئاسي، فإنّه حرص على توجيه "رسالة" لكلّ المصطادين بموضوع ترشحه، بأنّه باقٍ عليه، طالما أنّ التوازنات لم تتبدّل، علمًا أنّ نفيه وجود "فيتو" عليه من الولايات المتحدة، وحديثه الإيجابي عن العلاقة مع الفرنسيين، فضلاً عن "الودّ" الذي أبداه تجاه المملكة العربية السعودية، كلّها عوامل تعزّز من موقفه بصورة أو بأخرى.

المعارضة "تستغرب"

على خطّ المعارضة، لم تبدُ مواقف فرنجية محلّ ترحيب في صفوفها، ولو أنّها لم تكن مفاجئة في العمق، إذ تستغرب أوساطها إصرار فرنجية على المضيّ بترشيحه، وفق معادلة "أنا أو لا أحد"، على الرغم من مضيّ زهاء سنتين على فراغ رئاسي، يتسبّب به مثل هذا الإصرار، الذي يمنع الانتقال للبحث بخيارات أخرى، حتى إنّه بدا كمن يحذّر حلفاءه سلفًا من مغبّة التراجع عن دعمه، بمطالبته بـ"مبرّر" لذلك في حال حصوله، وكأنّ إطالة أمد الفراغ لا تكفي.

انطلاقًا من ذلك، تعتبر أوساط المعارضة حديث فرنجية عن الحوار بلا جدوى، طالما أنّه يتصلّب في موقفه، ما يفرغ أي حوار من مضمونه، "فما الفائدة من الحوار إذا ما كان فرنجية وداعموه يريدونه فقط لفرضه على الجميع، وفوق الطاولة؟"، وتشدّد هذه الأوساط على أنّ المطلوب من فرنجية أن يقتنع بأنّ انتخابه رئيسًا متعذّر، طالما انّه لا يحصد الأكثرية اللازمة لذلك من الأصوات، ما يتطلب منه الانسحاب لترك المجال لغيره للوصول إلى بعبدا.

هذا المنطق يرفضه المتحمّسون لفرنجية، والمقتنعون بحظوظه في الوصول إلى الرئاسة، بمعزل عن كل التعقيدات الظاهرة، حيث يستغرب هؤلاء كيف أنّ الفريق الذي يدافع عن مبدأ "اللعبة الديمقراطية" لا يكفّ عن مطالبة رئيس تيار "المردة" بالانسحاب، نازعًا عنه بذلك "حقّه الدستوري والمشروع" بالترشح للرئاسة، مشدّدين على أنّ المطلوب من هؤلاء بدل وضع الشروط، الجلوس على طاولة الحوار، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

باختصار أكّد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية المؤكّد في مقابلته التلفزيونية الأخيرة. ثبّت ترشيحه، وقال إنه لن يتراجع عنه، ودعا حلفاءه لتقديم مبرّر في حال طلب الانسحاب، الذي استبعد أن يحصل. لكنّه أبعد من ذلك، أكد المؤكّد أيضًا، لجهة أنّ ظروف الرئاسة لم تنضج بعد، ربما بانتظار التسوية المقبلة كما قال الرجل، وسط رهانات تبدو متصاعدة على متغيّرات قد تحملها، وقد تنعكس على الرئاسة اللبنانية وغيرها!