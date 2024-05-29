ما فوائد "تجميد" الخبز على الصحة؟

زعمت الدكتورة شينتال باتيل، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن هناك فوائد غير معروفة (على نطاق واسع) لتجميد الخبز.

وعلى الرغم من أن تخزين الطعام في الثلاجة يساعد على بقائه لفترة أطول، ولكن باتيل تقول إن هناك مزايا صحية للحفاظ على بعض العناصر في درجات الحرارة الباردة.

وفي مقطع فيديو شاركته على حسابها في "تيك توك"، أوضحت باتيل أن تجميد الخبز طوال الليل ثم إعادة تسخينه أو تحميصه يغير التركيب الجزيئي للنشاء في الخبز إلى نشاء أكثر مقاومة

وقالت: "هذا هو نوع النشاء الذي يغذي بكتيريا الأمعاء ويساعد على بناء ميكروبيوم صحي".

وأوضحت باتيل أن تجميد الخبز يؤدي أيضا إلى انخفاض المؤشر الغلايسيمي بنسبة 30% (أي مؤشر نسبة السكر وهو نظام لتصنيف الأطعمة)، وهناك فوائد مماثلة يمكن تحقيقها من تبريد المعكرونة والأرز بالطريقة نفسها.

الجدير بالذكر أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية أوضحت أن "الأطعمة النشوية تعد مصدرا جيدا للطاقة، والمصدر الرئيسي لمجموعة من العناصر الغذائية في نظامنا الغذائي. وبالإضافة إلى النشاء، فهي تحتوي على الألياف والكالسيوم والحديد وفيتامينات B. فقط انتبه من الدهون المضافة التي تستخدمها عند طهيها وتقديمها، لأن هذا سيزيد محتوى السعرات الحرارية".