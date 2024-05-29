جديد عصابة "التيكتوكرز"... النيابة العامة تحقّق في ملف سنجر!

يستمر كشف المزيد من الحقائق عن عصابة "التيكتوكرز" التي كانت تستدرج قاصرين لإغتصابهم وتصويرهم، حيث باتت هذه القضية قضية رأي عام بإمتياز، ويوليها القضاء والأجهزة الأمنية إهتماماً كبيراً .

وفي آخر المستجدات توقيف المحامي خالد مرعب الذي أعطت نقابة المحامين الإذن بملاحقته حيث توارى عن الأنظار حتى مساء أمس.

وأكدت مصادر قضائية لـ"ليبانون ديبايت"، أن "مكتب جرائم المعلوماتية كان قد حول محاضر التحقيق إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الذي إدعى على الموقوفين قبل أن يرجئ جلسات الإستماع إليهم إلى 9 تموز المقبل".

ووصل عدد الموقوفين إلى 13 موقوفًا بينهم قصّار فيما ينتظر القضاء من الإنتربول توقيف 3 آخرين صدرت بحقهم مذكرة توقيف غيابية أبرزهم بول المعوشي الملقب بـ "جاي" والموجود في السويد، وبيتر نفّاع.

وأكدت المصادر، أن "النيابية العامة في جبل لبنان تحقق في ملف حسن سنجر "الشاهد الملك" بعد تواتر معلومات عن علاقته بالعصابة، مؤكدة أن سنجر هو من قام بالإبلاغ عن العصابة عبر محاميه، واعتبر عندها شاهد ملك وهو متواجد حاليًا خارج لبنان، وتدرس النيابة العامة الملف للتأكد من المعطيات التي يمكن أن تدينه قبل إصدار مذكرة توقيف بحقه، مع العلم أنه صدرت مذكرة بحث وتحرٍ وإحضار للاستماع إليه".