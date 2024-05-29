صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

بعد ضبط كمية كبيرة من الطحين الفاسد... إليكم مصير صاحب أفران wooden bakery!

صيدا اون لاين

بعد فضيحة الطحين التي طالت أفران wooden bakery في البقاع مع مصادرة أكثر من 100 طن من الطحين المنتهي الصلاحية من أحد مخازنه في المنطقة وختم المخزن بالشمع الأحمر، عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنه تمّ توقيف صاحب الأفران وسكرتيرته بناء على إشارة القضاء مساء أمس الثلاثاء على خلفية هذه القضية.
وثبت للأجهزة الأمنية التي تلاحق الملف بناء على الفحوصات التي أجرتها مصلحة الأبحاث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أن الطحين الفاسد كان يستخدم في إنتاج الخبز ومشتقّاته ويتمّ بيعه وتوزيعه من أحد فروع الأفران في البقاع.
وقامت الأجهزة الأمنية بأخذ عيّنات من مختلف فروع الأفران في المناطق لتقوم بفحصها للتأكد من عدم استخدامها للطحين الفاسد.

اقرأ أيضا

حادث سير مروع.. قتيلان وعدد من الجرحى في صور

بالصورة مداهمة إحدى الصيدليات... وهذا عثر في داخلها

مطلوب موظفين باريستا للعمل في Drop by Ghassan Naffaa في صيدا

عالم الزلازل الهولنديّ المُثير للجدل يُطلق تحذيراً مرعباً: هذا ما سيحصل غداً أو الإثنين

رسالة فرح وإرادة حياة من عاصمة الجنوب صيدا في مهرجان الفلكلور الوطني: "مهرجان العزة والكرامة "

"جمعيّة محمد زيدان للإنماء" تستكمل أعمال التشجير والتأهيل لحديقة الواجهة البحرية لصيدا

تم نسخ الرابط