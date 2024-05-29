بعد ضبط كمية كبيرة من الطحين الفاسد... إليكم مصير صاحب أفران wooden bakery!

بعد فضيحة الطحين التي طالت أفران wooden bakery في البقاع مع مصادرة أكثر من 100 طن من الطحين المنتهي الصلاحية من أحد مخازنه في المنطقة وختم المخزن بالشمع الأحمر، عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنه تمّ توقيف صاحب الأفران وسكرتيرته بناء على إشارة القضاء مساء أمس الثلاثاء على خلفية هذه القضية.

وثبت للأجهزة الأمنية التي تلاحق الملف بناء على الفحوصات التي أجرتها مصلحة الأبحاث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أن الطحين الفاسد كان يستخدم في إنتاج الخبز ومشتقّاته ويتمّ بيعه وتوزيعه من أحد فروع الأفران في البقاع.

وقامت الأجهزة الأمنية بأخذ عيّنات من مختلف فروع الأفران في المناطق لتقوم بفحصها للتأكد من عدم استخدامها للطحين الفاسد.