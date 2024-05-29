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بعد الكشف على "النسكافيه" والشوكولا... إقفال معمل بالشمع الأحمر

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بعد انتشار خبر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن عمليّات غشّ وتزوير لأكياس "النسكافيه" داخل أحد المعامل في النبطية، داهمت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة المعمل المذكور.
وبعد الكشف عليه، تبيّن عدم وجود منتجات مزورة ومغشوشة.
كما داهمت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة أحد المستودعات العائدة للمعمل في بلدة أنصار، وبنتيجة الكشف عليه، تبيّن وجود صناديق من "النسكافيه" وكميات كبيرة من الشوكولا والجيلاتين ومكعبات "الماجي" منتهية الصلاحية، فتمّ ختم المعمل والمستودع بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء المختص.
وقد قامت مديرية النبطية باستدعاء صاحب المعمل والعاملين لديه وباشرت التحقيقات.

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