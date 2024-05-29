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رونالدو يفاجئ نجما عربيا.. وهذا ما طلبه منه

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كشف مهاجم العين الإماراتي، المغربي سفيان رحيمي أن قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو طلب الحصول على قميصه بعد نهاية مباراة فريقيهما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في مارس الماضي.
وخلال حلوله ضيفا على برنامج "راديو مارس" المغربي أمس الثلاثاء، تحدث رحيمي عن الحوار الذي دار بينه وبين رونالدو في منتصف الملعب بعدما سجل البرتغالي هدف التعادل للنصر من ركلة جزاء في وقت قاتل، حيث قال المهاجم المغربي الدولي: "بعد تسجيل رونالدو لركلة الجزاء ذهبت إليه وقلت له، سجلتها وأنت خائف، وبدأ يضحك وهو يقول لي، كنت أعلم أن الحارس سيذهب لليمين لذلك سددت بتلك الطريقة لكي أضمن إحراز الهدف".
وأكمل: "بعد نهاية المباراة ذهبت إلى رونالدو وطلبت منه الحصول على قميصه، بعد أن أعطاني إياه تفاجأت بطلبه الحصول على قميصي أيضا، ليس من السهل أن يطلب منك رونالدو قميصك... هذا الحدث سيبقى في ذاكرتي إلى الأبد".

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