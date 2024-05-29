البزري يبحث ومولوي قضايا حياتية وإنمائية

التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حيث تناول البحث العديد من القضايا على الساحة الداخلية الوطنية بالإضافة الى الملفات الهامة في مدينة صيدا خصوصا مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، إضافة إلى بعض الأمور التنظيمية المرتبطة بوزارة الداخلية والبلديات.

كما تطرق البحث إلى الملف البيئي وموضوع معالجة النفايات، كما وتّم الإتفاق على المتابعة الحثيثة لبعض القضايا المرتبطة بأمن وسلامة ومعيشة المواطنين وضرورة تنظيمها بما يضمن مصلحتهم وسلامتهم.