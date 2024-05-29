قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في محلة برج البراجنة ولم تَعُد

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

بانه علاء الدين المحمد الحسين (مواليد عام 2005، سورية)

التي غادرت منزلها الكائن في محلة برج البراجنة- الرمل العالي بتاريخ 27/05/2024، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

