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قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في محلة برج البراجنة ولم تَعُد

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:
بانه علاء الدين المحمد الحسين (مواليد عام 2005، سورية)
التي غادرت منزلها الكائن في محلة برج البراجنة- الرمل العالي بتاريخ 27/05/2024، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

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