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خلال 10 دقائق.. إليكم ما فعله "حزب الله" عند الحدود!

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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 عمليات جديدة ضدّ مواقع وأهداف إسرائيليّة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وجاءت العملية الأولى عند الساعة 6.00 مساءً، حيث قصف الحزبُ موقع راميا بقذائف المدفعية.
أما العملية الثانية فكانت عند الساعة 6.10 مساءً، وقد طالت موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بواسطة القذائف الصاروخية.
كذلك، أشار الحزب إلى أن العملية الثالثة حصلت عند الساعة 6.10 مساءً، مُستهدفة موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.

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