صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

أرقام جديدة.. أين باتت مرتبة لبنان على صعيد إحتياطيّ الذهب؟

صيدا اون لاين

تتقدم المملكة العربية السعودية دول الخليج في احتياطات الذهب لديها، حيث يوجد في البلاد 323 طناً من المعدن الثمين.
وتسعى دول الخليج لتعزيز احتياطي الذهب لديها، لما له من أثر واضح على استقرار ونمو اقتصادها. 
وفي ما يلي قائمة تُظهر احتياطات الذهب الخليجية وحجمها في أكبر دول الشرق الأوسط:
على صعيد الدول الخليجية:
1- السعودية: 323 طناً
2- قطر: 101 طن
3- الكويت: 79 طناً
4- الإمارات: 74 طناً
5- البحرين: 5 أطنان
6- عُمان: 2 أطنان
دول الشرق الأوسط:
1- تركيا: 540 طناً
2- لبنان: 287 طناً
3- العراق: 138 طناً
4- مصر: 126 طناً
5- الأردن: 74 طناً
6- سوريا: 26 طناً

اقرأ أيضا

وفاة سميرة رياض الديراني، الدفن ظهر يوم الخميس في 30 ايار 2024

توقيف عصابة يستدرج أفرادها ضحاياهم عبر مواقع التّواصل الاجتماعي ويسلبونهم مقتنياتهم بقوّة السّلاح على طريق صيدا - جزين

أفكارٌ جديدة لحلّ أزمة الودائع...

"جمعيّة محمد زيدان للإنماء" تستكمل أعمال التشجير والتأهيل لحديقة الواجهة البحرية لصيدا

قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في محلة برج البراجنة ولم تَعُد

بالفيديو: جريحان في انفجار قارورة غاز في صيدا

تم نسخ الرابط