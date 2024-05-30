أرقام جديدة.. أين باتت مرتبة لبنان على صعيد إحتياطيّ الذهب؟

تتقدم المملكة العربية السعودية دول الخليج في احتياطات الذهب لديها، حيث يوجد في البلاد 323 طناً من المعدن الثمين.

وتسعى دول الخليج لتعزيز احتياطي الذهب لديها، لما له من أثر واضح على استقرار ونمو اقتصادها.

وفي ما يلي قائمة تُظهر احتياطات الذهب الخليجية وحجمها في أكبر دول الشرق الأوسط:

على صعيد الدول الخليجية:

1- السعودية: 323 طناً

2- قطر: 101 طن

3- الكويت: 79 طناً

4- الإمارات: 74 طناً

5- البحرين: 5 أطنان

6- عُمان: 2 أطنان

دول الشرق الأوسط:

1- تركيا: 540 طناً

2- لبنان: 287 طناً

3- العراق: 138 طناً

4- مصر: 126 طناً

5- الأردن: 74 طناً

6- سوريا: 26 طناً