"الجديد": بري كان مستعدا للتنازل عن ترؤس الحوار وتلزيمه لبوصعب إنما سلبية جعجع أعادته لقواعده

أفادت مصادر "الجديد"، بأن "رئيس مجلس الوزراء نبيه بري مستعد للدعوة الى التشاور وفق آليته إذا قررت الكتل الرافضة المشاركة واذا لم تقبل فلا شيء سيتغير".

وكشف المصادر، بأن "لودريان لم يأت على ذكر الخيار الثالث أمام نبيه بري والنائب محمد رعد ورئيس تيارالمردة سليمان فرنجية"، مضيفةً "لودريان بحث في آلية التشاور فقط متبنيا رؤية رئيس حزب القوات سمير جعجع برفض صيغة الحوار والاصرار على التشاور".

وذكرت أن "بري كان مستعدا للتنازل عن ترؤس الحوار وتلزيمه لإلياس بوصعب بناء على وعد قطعته الخماسية له بإقناع رافضي الحوار بالمشاركة إنما سلبية جعجع أعادته لقواعده وإصراره على ترؤس الحوار".