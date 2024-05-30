اتفاقٌ مبدئي على فتح معبر رفح... اليكم التفاصيل!

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، عن اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على فتح معبر رفح لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وكانت السلطات المصرية قد رفضت إعادة فتح حدودها مع غزة بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال مسؤول مصري في وقت سابق: "طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح".

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، أشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى أن الحكومة الحالية لن تأخذ قرارا بوقف الحرب مقابل استعادة كافة الأسرى.

وأضاف، "لا أعتقد أن هذه الحكومة ستنجح في استكمال صفقة التبادل كلها".

وشدد هنغبي على أن "الجزء الإنساني من الصفقة سنبرمه خلال عدد قليل من الأشهر".