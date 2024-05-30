رئيس اتحاد كرة السلة السابق في ذمّة الله

غيّب الموت الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة ميشال طنوس بعد صراع طويل مع المرض.

ولقد نعاه رئيس الاتحاد اللبناني أكرم الحلبي والأعضاء في بيان صادر عن الاتحاد.

وجاء في البيان: "بألم وحسرة بالغين تلقينا خبر رحيل رئيس الاتحاد السابق لكرة السلة الراحل ميشال طنوس الذي كانت له جولات عديدة في الرياضة اللبنانية عامة وكرة السلة خاصة بحيث ترأس الاتحاد بين 2005-2007 وقاده الى نجاحات كثيرة وعلى رأسها تأهل منتخب لبنان للرجال ومشاركته في بطولة العالم التي جرت في اليابان في صيف 2006".

وأضاف البيان، "الجميع يذكر وجود طنوس في وداع البعثة اللبنانية امام مقر الاتحاد في الدورة في ظل القصف الاسرائيلي العنيف خلال عدوان تموز ذاك العام قبل ان يغادر الى اليابان بعد ايام لمواكبة البعثة اللبنانية".

وتابع، "بعد عودته من اليابان، توجّه نحو مقر الاتحاد وسلّم مدير الاتحاد آنذاك ميشال بيروتي هدية قيّمة حصل عليها كرئيس اتحاد من اللجنة المنظمة لبطولة العالم وقال له حرفياً" هذه الهدية ملك الاتحاد اللبناني وليست ملكي" في دليل على شفافيته وصدقه ومناقبيته".

وأكمل البيان، "لقد عُرف عن طنوس شفافيته في عمله الاتحادي كرئيس للاتحاد وفي مرحلة سابقة كعضو لجنة ادارية وفي عمله مع العديد من الأندية وعلى رأسها ناديي الجمهور وبلوستارز فكان مثالاً للنزاهة والآدمية والعمل الاداري المتقن ولم يكن للراحل طنوس اي اعداء وكان يبتعد عن ساحات النزال في الرياض وفي عام 2007 انكفأ بهدوء ليسلّم الأمانة الى اللجنة الادارية الجديدة".

وختم البيان، "باسم عائلة كرة السلة اللبنانية نقدّم أحر التعازي الى زوجة واولاد الفقيد والى عائلته راجين من الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اقرباءه الصبر والسلوان".