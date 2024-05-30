مواجهات بوتيرة منخفضة جنوباً: يوم جدار الصوت وصفارات الإنذار

يمكن وصف يوم الخميس بأنه يوم "اختراقات جدار الصوت" على المستوى الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية. ويوم دوي صفارات الإنذار في الجليل والمستوطنات الإسرائيلية الشمالية، بعدما حافظت المواجهات الفعلية على وتيرة منخفضة.

وقد دوت صافرات الإنذار في الجولان السوري المحتل، الخميس، وذلك بعد تبادل للقصف وإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على طول الحدودية الشمالية مع لبنان. وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن الجيش اشتبه بتسلل "طائرات معادية" في جنوب هضبة الجولان السوري المحتل، حيث شن الجيش الإسرائيلي، غارات على بلدة بانياس الساحلية ومنطقة الفرقلس في ريف حمص، ما أسفر عن استشهاد طفلة وعناصر من حزب الله، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وإصابة 10 مدنيين.

وتجدد تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الخميس، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والمناطق الحدودية والجليل الأعلى، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات. ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في بلدات إسرائيلية حدودية ومواقع للجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى والغربي، وذلك إثر الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من لبنان وإطلاق قذائف صاروخية من الجنوب اللبناني. وقد خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت في عدد من البلدات الجنوبية وفي البقاع، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة، وأشيعت أخبار عن استهداف مواقع في قوسايا، إلا أن رئيس البلدية نفى ذلك مؤكداً ان الصوت الذي سمع ناتج عن خرق لجدار الصوت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قواعد عسكرية في الشمال في حالة تأهب والتزام بالمكامن المحصنة، تحسباً لتلقي ضربات. فيما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، أكّد فيه "في وقت سابق من اليوم، تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة هضبة الجولان (المحتل) بشأن تسلل طائرة معادية، ونمّ إسقاط صاروخ كروز قادم من الشرق". وفي البيان ذاته قال إنه "بعد صافرات الإنذار الذي تم تفعيلها في منطقة مرغليوت، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي باستخدام نظام القبة الحديدية في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان". من جهتها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش أسقط مسيرة في مستوطنة شلومي ما أدى إلى اندلاع حرائق.

وقد شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة حانين، بينما أعلن حزب الله أنه استهدف انتشاراً لجنود العدو في محيط موقع عداثر بقذائف مدفعية وحقق في صفوفهم اصابات مباشرة.