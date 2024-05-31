هل مشروب الكزبرة يساعد على التخسيس؟

عندما يتعلق الأمر بأنماط الحياة الحديثة، فإن أكبر مشكلة صحية بالنسبة للكثيرين منا هي إدارة الوزن، ولكن هناك مجموعة من التوابل والأعشاب، بمجرد إدراجها في النظام الغذائي، تساعد في إدارة هذه المشكلة إلى حد كبير.

لذا، يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، حقيقة مساهمة مشروب الكزبرة في التخسيس وتقليص الوزن، بحسب موقع "Times of india".

فوائد الكزبرة لفقدان الوزن

إدراج الكزبرة ضمن النظام الغذائي، يساعد في إدارة الوزن، فضلا عن أنها تعمل على تحسين التمثيل الغذائي، كما أنها تحسن من صحة الجهاز الهضمي، وتمنع التقلصات والانتفاخ وتراكم الغازات في المعدة، كما أنها تساعد على إزالة السموم ويمكن استهلاكها بأشكال مختلفة لفقدان الوزن بشكل فعال.

تتميز بذور الكزبرة بغناها بالمواد المغذية والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تساهم في تحسين الصحة العامة، وتقلل الشعور بالجوع وتعزيز الشبع، مما يؤدي إلى انخفاض تناول السعرات الحرارية وربما دعم جهود فقدان الوزن.

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فوائد الكزبرة

1- مفيدة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، مما يزيد من مستويات الطاقة.

2- بذور الكزبرة غنية بالألياف، مما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد على فقدان الوزن.

3- تساعد في التخلص من السموم بالجسم.

4- تعمل على خفض مستويات السكر في الدم.

طرق تحضير الكزبرة

وتحضر الكزبرة الجافة، عن طريق غليها في الماء، ثم تناولها للحصول على فوائدها المذكورة سلفا، وإذ كانت كزبرة خضراء، فيتم نقعها في الماء لمدة ليلية أو ليلتين، ثم تناولها.