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طقس حار يؤثر على لبنان في الايام المقبلة...

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من المتوقع أن يؤثر على لبنان طقس حار في الايام المقبلة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية بالتوازي مع انخفاض الرطوبة في طبقات الجو، مما يؤدي الى انحسار السحب في الجو.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٨ ساحلا وبين ١٢ و٣٢ بقاعاً وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس، يتشكل ضباب عصراً
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٦٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه
- ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد: مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ٢١ و٣٣ ساحلا وبين ١٤ و٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الاثنين: مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٥ ساحلا وبين ١٦ و٣٨ بقاعاً وبين ١٨ و ٣١ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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