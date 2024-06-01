الحزب يسقط مسيّرة "هرمز 900" وغارات على بلدات جنوبية

بعد الليلة الأشدّ عنفًا الّتي شهدتها بلدات وقرى الجنوب اللّبنانيّ جراء سلسلة غارات جويّة شنّها جيش الاحتلال الإسرائيليّ، أعلن حزب الله صباح اليوم، السبت 1 حزيران ، عن استهداف سبعة مواقع إسرائيليّة، من بينها مقرّ قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة، بصواريخ "بركان"، الأمر الذي أسفر عن أضرارٍ كبيرة في الموقع العسكريّ، بحسب بيان الحزب، كما أعلن عن إسقاط الطائرة المسيّرة "هرمز 900". ويأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال عن "نجاحه" في مهاجمة مواقع مهمة تابعة لحزب الله في عدّة مناطق بجنوب لبنان منذ يوم أمس الجمعة 31 أيار.

وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان، صباح اليوم السبت: "ردًا على إطلاق الصواريخ يوم أمس نحو شمالي البلاد، هاجم الطيران الحربيّ مواقع مهمة لحزب الله في عين قانا وعدلون وحميلا". وأضاف: "بالمقابل هاجمنا منصة استكشافيّة في طيرحرفا ومبانٍ عسكريّة في الجبين والخيام". وأكمل البيان: "وفي ساعات الليلة الماضي، هاجم الطيران الحربيّ قاذفة صواريخ في مجدل زون وبنية تحتيّة عسكريّة لحزب الله في راشيا الفخار".

وطيلة فترة الصباح، وإثر ضربات الحزب، دوّت صافرات الإنذار في الجليلين الأعلى والغربيّ عدّة مرات، مع صدور التقارير الّتي أفادت بسقوط صاروخين بمنطقة "يفتاح" بالجليل الأعلى، وأعلن الحزب استهدافه لموقع البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة وأصابه إصابةً مباشرة.

استهداف دراجة ناريّة

واستهدف جيش الاحتلال بمسيّرة دراجة ناريّة في بلدة مجدل سلم الجنوبيّة، وبعد مدّة وجيزة أعلن الحزب في بيان، قائلًا:" دعمًا لشعبنا الفلسطينيّ الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًّا على ‌‏استهداف العدو لدراجة ناريّة في بلدة مجدل سلم، شنت المقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًّا بمسيرات ‏انقضاضيّة على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح استهدفت أماكن تموضع ‏واستقرار ضباط العدو وجنوده وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة". وظهرات مشاهد دمار لداخل موقع إسرائيليّ في كريات شمونة عقب سقوط صاروخ ثقيل انطلق من لبنان. ليعلن الحزب أن هذا الموقع مبنى تابع لجيش الاحتلال يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخيّة. وقال الجانب الإسرائيليّ أن القصف استهدف مبنيين في كريات شمونة، بينها واحدٍ عسكريّ من دون إصابات.كما وأشار الحزب في بيان أنّه تمكن من استهداف التجهيزات التجسسيّة المستحدثة في موقع المرج بالأسلحة المناسبة.

ومع تصاعد الأعمال العسكريّة بين الطرفين، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، عن إسقاط طائرة مسيّرة من نوع "كوخاف هيرمس 900" بصاروخ أرض جو أطلقه حزب الله، و"المسيرة التي أسقطت واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي، وهذه هي المرة الرابعة التي يتمكن فيها حزب الله من إسقاط مسيرة هجومية منذ بداية الحرب". هذا وأعلن الحزب عن استهدافه لمرابض مدفعيّة الجانب الإسرئيليّ في خربة ماعر وانتشارًا لجنوده في محيطها.

مسار تكتيكي مختلف

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو من الأراضي اللبنانية. وأضاف في بيان أن الطائرة المسيّرة سقطت في الأراضي اللبنانية بعد قصفها، مشيراً إلى أنه بصدد "مراجعة الحادث". وأعلن أن سلاح الجو سيواصل عملياته في الأجواء اللبنانية لتنفيذ مهام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بعدها بقليل قال حزب الله في بيان إنه "بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيّرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة"، كَمَنَ عناصره لطائرة مسيرة "من نوع هرمز 900 التي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها".

وظهرًا نفذت طائرات إسرائيليّة سلسلة من الغارات على أطراف بلدة صريفا جنوبي لبنان.

وفيما يتواصل التصعيد بين الطرفين، وارتفاع وتيرة الاستهدافات الإسرائيليّة للمدنيين والقياديين في صفوف الحزب، اعتبر المراقبون أن الحزب بدأ بانتهاج مسار تكتيكيّ مختلف، أكان من حيث نوعية الأسلحة أو توجيه ضربات مباشرة إلى المواقع الإسرائيليّة، آخرها كان "الأكبر والأغلى" من أنواع الطائرات الّتي يمتلكها جيش الاحتلال، ظهر اليوم.

